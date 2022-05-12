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Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как его приглашали в «Спартак»

Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, как его приглашали в «Спартак»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как его приглашали перейти в московский «Спартак».

«Я в «Динамо» с девяти лет. Вырос на «Динамо», так что это была судьба. И никогда не хотел уходить — когда мне было лет 11–12, к отцу подошел Дасаев, его кумир, и позвал меня в «Спартак». Отец был очень горд. Спросил у меня: «Что скажешь? Против тебя не пойду». Я сказал, что останусь в «Динамо».

Хочу провести здесь хорошую карьеру: быть основным вратарём, бороться за первые места, за высокие стадии еврокубков, а может, и за сами еврокубки. И, конечно, затем попробовать себя в Европе.

Я бы съездил, посмотрел, как всё там устроено. Больше всего хочется в Англию. Может, там всё не заладится, не потяну уровень и нагрузки — но, пока не съезжу, не пойму», — цитирует Лещука Sport24.

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