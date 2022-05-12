Руслан Литвинов: готов играть за «Спартак» всю карьеру

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что готов играть в составе красно-белых всю карьеру. Напомним, Литвинов является воспитанником московского клуба.

«Спартак» в моём сердце, я люблю этот клуб и полностью ему предан. Готов играть всю карьеру за «Спартак», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, накануне «Спартак» вышел в финал Кубка России. В последний раз красно-белые доходили до решающей стадии Кубка в 2006 году. В том финале «Спартак» проиграл ЦСКА – 0:3. Финал нынешнего розыгрыша турнира, в котором «Спартаку» будет противостоять московское «Динамо», состоится 29 мая.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022 московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице.