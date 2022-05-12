Хулен Лопетеги: есть немного беспокойства, и это заставляет «Севилью» спешить

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от оставшихся матчей чемпионата Испании.



«В определённые моменты есть немного беспокойства, и это заставляет нас спешить. Вся команда на подсознательном уровне знает, что мы должны делать всё лучше. Мы это заслужили, но мы должны настаивать, работать и верить в себя, чтобы хорошо закончить сезон в двух оставшихся играх», — цитирует Лопетеги Marca.



11 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Мальорку». Команды сыграли вничью, счёт – 0:0.



После 36 сыгранных туров «Севилья» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры. Андалусийская команда набрала 66 очков. «Мальорка» с 33 очками находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

«Севилья» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 36-й тур: