«Манчестер Юнайтед» далёк от договорённости с «Барселоной» по трансферу Френки де Йонга

Будущее полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга находится в подвешенном состоянии. В услугах 24-летнего нидерландца заинтересован «Манчестер Юнайтед», который уже контактировал с каталонским клубом по поводу игрока. Однако «красные дьяволы» далеки от договорённости с «Барселоной» по трансферу де Йонга, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, финансовые трудности «Барселоны» могут стать поводом для расставания с де Йонгом. Личный приоритет Френки – играть в Лиге чемпионов. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен и дальше бороться за подписание полузащитника сине-гранатовых.

Напомним, 24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 43 матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры: