Баджо: я больше не интересуюсь футболом. Даже матчи не смотрю, они меня не захватывают

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо рассказал, что больше не интересуется футболом.



«Я больше не интересуюсь футболом. Люди считают это странным, ну а мне что с того? Разве те, кто счастливо живёт без футбола, являются неудачниками? Я даже матчи не смотрю, они меня не захватывают. А ещё мне неприятно оценивать других людей. Я вижу бывших партнёров, рассуждающих как преподаватели, и вспоминаю, что они даже руками точный пас отдать не могли.



Я нашёл для себя другие развлечения. Я колю дрова, работаю на тракторе и к ночи так устаю, что кружится голова», – сказал Баджо AS со ссылкой на La Repubblica.



Также Баджо выступал за «Ювентус» с 1990 по 1995 год, проведя за туринский клуб 141 матч и забив 78 голов.

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