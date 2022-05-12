Баджо: я больше не интересуюсь футболом. Даже матчи не смотрю, они меня не захватывают
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Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо рассказал, что больше не интересуется футболом.
«Я больше не интересуюсь футболом. Люди считают это странным, ну а мне что с того? Разве те, кто счастливо живёт без футбола, являются неудачниками? Я даже матчи не смотрю, они меня не захватывают. А ещё мне неприятно оценивать других людей. Я вижу бывших партнёров, рассуждающих как преподаватели, и вспоминаю, что они даже руками точный пас отдать не могли.
Я нашёл для себя другие развлечения. Я колю дрова, работаю на тракторе и к ночи так устаю, что кружится голова», – сказал Баджо AS со ссылкой на La Repubblica.
Также Баджо выступал за «Ювентус» с 1990 по 1995 год, проведя за туринский клуб 141 матч и забив 78 голов.
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