Дасаев поздравил Станислава Черчесова со вторым титулом в «Ференцвароше» за месяц

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поздравил главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова со вторым титулом за месяц.



«Сложно оценивать чемпионат Венгрии, потому что мы не знаем, какой там футбол, как всё происходит. Золотой дубль Станислава Черчесова? Конечно, он молодец. Можно только поздравить и пожелать ему дальнейших успехов в тренерской работе», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



11 мая «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.



Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.

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