Гаджиев — о золотом дубле Черчесова: критика после чемпионата Европы была необъективной

Российский специалист Гаджи Гаджиев оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Очень позитивный результат. Черчесов – наш, российский тренер. Тренеру всегда достаётся. Когда команда побеждает, тебя носят на руках. Какие-то неудачи – могут тухлыми помидорами закидать, как в народе говорят. Критика, которая обрушилась на Станислава Саламовича после чемпионата Европы, во многом была необъективной. Критика была такой, как будто у нас потенциал сборной Бразилии, а сыграли мы как сборная Лихтенштейна. Да, ошибки были, но от них никто не застрахован.
Я рад, что Черчесов вернулся. Он показал всем, что он не сломлен, показал результат. Да, возможно, не самый сильный чемпионат. Победа в Кубке и чемпионате всё равно дорогого стоит», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 12 мая 2022
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