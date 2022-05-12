Гаджиев — о золотом дубле Черчесова: критика после чемпионата Европы была необъективной

Российский специалист Гаджи Гаджиев оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.



«Очень позитивный результат. Черчесов – наш, российский тренер. Тренеру всегда достаётся. Когда команда побеждает, тебя носят на руках. Какие-то неудачи – могут тухлыми помидорами закидать, как в народе говорят. Критика, которая обрушилась на Станислава Саламовича после чемпионата Европы, во многом была необъективной. Критика была такой, как будто у нас потенциал сборной Бразилии, а сыграли мы как сборная Лихтенштейна. Да, ошибки были, но от них никто не застрахован.



Я рад, что Черчесов вернулся. Он показал всем, что он не сломлен, показал результат. Да, возможно, не самый сильный чемпионат. Победа в Кубке и чемпионате всё равно дорогого стоит», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.