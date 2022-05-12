Видеообзор драматичных полуфиналов Кубка Турции

10 и 11 мая состоялись ответные полуфинальные матчи Кубка Турции по футболу. Оба противостояния получились достаточно драматичными – судьбу каждой пары решила разница в один забитый мяч.

В одном полуфинале встречались «Сивасспор» и «Аланьяспор». Первый матч команд завершился победой «Сивасспора» со счётом 2:1. В ответной встрече «Аланьяспор» выигрывал со счётом 1:0 и дело близилось к дополнительному времени, однако на последних минутах «Сивасспор» сравнял счёт и завоевал путёвку в финал.

«Сивасспор» сыграл вничью с «Аланьяспором» и вышел в финал кубка

В другом полуфинале встречались «Кайсериспор» и «Трабзонспор». Первая игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Трабзонспора», а в ответном матче команды выдали голевую феерию: 4:2 – победил «Кайсериспор». Таким образом, чемпион Турции этого сезона сенсационно выбыл из розыгрыша национального Кубка.

«Кайсериспор» вышел в финал Кубка Турции, победив «Трабзонспор»

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