Криштиану Роналду признан лучшим игроком АПЛ в апреле

37-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в апреле, сообщает официальный сайт турнира.

Это вторая подобная награда Роналду в нынешнем сезоне – ранее он признавался лучшим игроком АПЛ в сентябре.

Стоит отметить, что всего Роналду становился игроком месяца в АПЛ шесть раз. По этому показателю он сравнялся с действующими рекордсменами — Гарри Кейном и Серхио Агуэро.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

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