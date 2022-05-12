Колыванов: «Спартак» и «Динамо» давно не выигрывали Кубок — финал должен получиться ярким

Российский специалист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо».
«Это московское дерби. Обеих команд давно не было в финале, они давно не выигрывали Кубок, поэтому матч должен получиться ярким и интересным. Соперники, достойные друг друга. «Динамо» на протяжении сезона показывало более яркий, атакующий футбол. «Спартак» неровно провёл сезон. Чтобы как-то реабилитироваться, нужно побеждать. Похожие два матча. Все ожидали большего и от «Алании», и от «Енисея», но в любом случае они молодцы, что дошли до полуфинала, обыграв сильных соперников в предыдущих стадиях.
Жду в финале яркого матча с голами. Кубок ни одна из этих команд давно не выигрывала. Для «Спартака» неудачный сезон в чемпионате, но он станет чуточку лучше, если возьмут Кубок. «Динамо» же ещё борется за второе место. Они могут и проиграть «Локомотиву», но всё равно оказаться на втором месте, если победят «Сочи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 12 мая 2022
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