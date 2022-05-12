Гус Хиддинк поздравил Черчесова с золотым дублем в «Ференцвароше»

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк поздравил главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова со вторым титулом за месяц.



«Поздравляю Черчесова с очередным титулом! Он проделал колоссальную работу что в Венгрии, что в моей любимой России!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



11 мая «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.



Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.



Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Ранее российский тренер работал со «Спартаком», «Тереком», «Амкаром», «Динамо» и другими командами.

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