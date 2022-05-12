Сёмин: жалею, что у меня не было второго шанса в сборной России. Но в этом виноват я сам

Известный тренер Юрий Сёмин жалеет из-за того, что не получил второго шанса поработать со сборной России.
«Не жалею ли я, что в сборной у меня был всего один неполный отборочный цикл и не было второго шанса? Наверное, жалею. Но в этом я сам виноват, потому что расставание со сборной было моей инициативой. В тот момент казалось, что в сборной у тренера слишком мало матчей, а мне хотелось работать каждый день. К тому же тогда национальная команда не была под таким хорошим большим контролем, организационным и финансовым вниманием, под каким стала чуть позже. Тогда все было организовано не очень хорошо.
А как раз в следующем цикле, когда спонсором пришел Роман Абрамович, а вслед за ним появился Гус Хиддинк, все стало совсем по-другому. К тому же подошла к пику плеяда талантливых игроков во главе с Андреем Аршавиным. Самые одаренные наши ребята за много лет. Думаю, я тогда совершил ошибку и поторопился», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
- 12 мая 2022
-
14:13
-
14:06
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:26
-
13:21
-
13:14
-
12:49
-
12:45
-
12:37
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:23
-
12:19
-
12:07
-
11:44
-
11:42
-
11:21
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:49
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
09:27
-
09:00
-
09:00
-
08:30