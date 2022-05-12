Сёмин: жалею, что у меня не было второго шанса в сборной России. Но в этом виноват я сам

Известный тренер Юрий Сёмин жалеет из-за того, что не получил второго шанса поработать со сборной России.

«Не жалею ли я, что в сборной у меня был всего один неполный отборочный цикл и не было второго шанса? Наверное, жалею. Но в этом я сам виноват, потому что расставание со сборной было моей инициативой. В тот момент казалось, что в сборной у тренера слишком мало матчей, а мне хотелось работать каждый день. К тому же тогда национальная команда не была под таким хорошим большим контролем, организационным и финансовым вниманием, под каким стала чуть позже. Тогда все было организовано не очень хорошо.

А как раз в следующем цикле, когда спонсором пришел Роман Абрамович, а вслед за ним появился Гус Хиддинк, все стало совсем по-другому. К тому же подошла к пику плеяда талантливых игроков во главе с Андреем Аршавиным. Самые одаренные наши ребята за много лет. Думаю, я тогда совершил ошибку и поторопился», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».