Кофрие: хочу ли поиграть в «Барселоне»? Я хочу играть в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Эмоции от победы над «Енисеем» только радостные. Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона. Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта.
Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», — приводит слова Кофрие «РБ Спорт».
Напомним, в последний раз «Спартак» доходил до финальной стадии Кубка в 2006 году. В том финале красно-белые проиграли ЦСКА – 0:3. Финал, в котором «Спартаку» будет противостоять московское «Динамо», состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
- 12 мая 2022
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