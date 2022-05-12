Станислав Черчесов прокомментировал бан России в еврокубках

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал решение отстранить российские клубы от еврокубков.
«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские команды набрали за последние пять лет.
- 12 мая 2022
-
15:50
-
15:48
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
14:57
-
14:55
-
14:54
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
14:06
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:26
-
13:21
-
13:14
-
12:49
-
12:45
-
12:37
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:23
-
12:19
-
12:07
-
11:44
-
11:42
-
11:21