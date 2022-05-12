Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов прокомментировал бан России в еврокубках

Станислав Черчесов прокомментировал бан России в еврокубках
Комментарии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал решение отстранить российские клубы от еврокубков.

«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские команды набрали за последние пять лет.

У Черчесова два титула в Венгрии! А футбол там политизирован ещё больше, чем в России У Черчесова два титула в Венгрии! А футбол там политизирован ещё больше, чем в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022