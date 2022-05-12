Станислав Черчесов прокомментировал бан России в еврокубках

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал решение отстранить российские клубы от еврокубков.



«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские команды набрали за последние пять лет.