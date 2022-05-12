«Факел» гарантировал себе место в стыковых матчах за выход в РПЛ

В перенесённом матче 26-го тура ФНЛ «Факел» обыграл «КАМАЗ» со счётом 1:0. Благодаря этой победе воронежская команда набрала 68 очков и гарантировала себе место в топ-4 турнирной таблицы первенства. Таким образом, «Факел» уже точно сыграет в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы рады, что вошли в историю. В Воронеже всё это очень ценят, болельщики сами считают статистику, бережно хранят историю клуба. Мы готовы к играм с клубами РПЛ, ждём этого. Тем не менее наша мотивация, наш заряд – не просто ради «стыков». У нас тоже были падения, но сейчас мы действуем целостно и, снова скажу, хотим подняться ещё выше. До последнего тура будем прикладывать для этого все усилия», – заявил главный тренер «Факела» Олег Василенко, его слова приводит официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что есть вероятность прямого выхода «Факела» в РПЛ. В таблице ФНЛ лидирует «Оренбург» (73 очка), на втором месте – «Торпедо» (71). Замыкает тройку лидеров «Факел» (68), на четвёртом месте – СКА-Хабаровск (62). До конца сезона в ФНЛ осталось два тура.