В ЦСКА сообщили, что контракт с Joma действует. Форма на следующий сезон готова

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации со спонсорским контрактом с Joma.
«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.
- 12 мая 2022
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