Forbes: Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Роналду — третий

Авторитетный финансовый журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.

Первое место в этом списке занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси – его состояние оценивается в $ 130 млн. Второе место занял известный баскетболист Леброн Джеймс ($ 121,2 млн). Замыкает тройку лидеров форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ($ 115 млн). Из футболистов в топ-10 присутствует также бразилец Неймар ($ 95 млн).

Самые высокооплачиваемые спортсмены в мире по версии Forbes:

Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») — $ 130 млн; Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») — $ 121,2 млн; Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») — $ 115 млн; Неймар (футбол, «ПСЖ») — $ 95 млн; Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — $ 92,8 млн; Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») — $ 92,1 млн; Роджер Федерер (теннис) — $ 90,7 млн; Сауль Альварес (бокс) — $ 90 млн; Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») — $ 83,9 млн; Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») — $ 80,9 млн.

Главные качки в футболе: