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Forbes: Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Роналду — третий

Forbes: Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Роналду — третий
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Авторитетный финансовый журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты.

Первое место в этом списке занял нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси – его состояние оценивается в $ 130 млн. Второе место занял известный баскетболист Леброн Джеймс ($ 121,2 млн). Замыкает тройку лидеров форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ($ 115 млн). Из футболистов в топ-10 присутствует также бразилец Неймар ($ 95 млн).

Самые высокооплачиваемые спортсмены в мире по версии Forbes:

  1. Лионель Месси (футбол, «ПСЖ») — $ 130 млн;
  2. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») — $ 121,2 млн;
  3. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед») — $ 115 млн;
  4. Неймар (футбол, «ПСЖ») — $ 95 млн;
  5. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — $ 92,8 млн;
  6. Кевин Дюрант (баскетбол, «Бруклин») — $ 92,1 млн;
  7. Роджер Федерер (теннис) — $ 90,7 млн;
  8. Сауль Альварес (бокс) — $ 90 млн;
  9. Том Брэди (американский футбол, «Тампа-Бэй») — $ 83,9 млн;
  10. Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») — $ 80,9 млн.

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