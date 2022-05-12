Капитан «Динамо» Шунин рассказал, о чём разговаривал со Шварцем перед матчем с «Аланией»
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о разговоре с главным тренером клуба, Сандро Шварцем, перед полуфинальным матчем Кубка России с «Аланией» (3:0).
«Перед матчем с «Аланией» Сандро Шварц пообщался с каждым игроком лично. Я бы сказал, попытался зарядить команду. Говорил, что в оставшихся матчах мы должны быть максимально сконцентрированы, сыграть качественно и закончить сезон на хорошей ноте. Спросил у меня как у капитана, в чём я вижу проблему. Мы обсудили этот момент. Всё по-прежнему в наших руках.
А после «Крыльев» мы долго общались с командой в раздевалке. Равнодушных нет. Сейчас каждому из нас нужно сделать на своей позиции максимум, и тогда всё будет хорошо», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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