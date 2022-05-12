Ван Дейк: Кубок Англии – единственный трофей, который мы не выиграли после моего прихода

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Челси». Решающий матч турнира пройдёт в субботу, 14 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:45 мск.
«Кубок Англии — это особое соревнование. Очевидно, что в последние пару лет мы не добивались нужных результатов, чтобы приблизиться к финалу. Но сейчас мы в финале и хотим сделать его особенным. Кубок Англии — единственный трофей, который мы не выиграли с тех пор, как я в клубе. Теперь у нас есть шанс – выиграть матч у фантастического «Челси».
Возможно, прошло слишком много времени с тех пор, как «Ливерпуль» в последний раз выигрывал Кубок Англии. Теперь есть шанс сделать это. Мы знаем, насколько тяжело будет сделать это, похожее уже было в Кубке лиги. Посмотрим, что будет. Надеюсь, нас ждёт фантастический день», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».
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