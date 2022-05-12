Шунин — о слухах об уходе Шварца: хотелось бы, чтобы мы вместе продолжили красивую историю

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о слухах об уходе главного тренера клуба Сандро Шварца.



«Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем. Последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Динамо» вышло в финал Кубка России, переиграв «Аланию» (3:0). 29 мая команда сыграет с московским «Спартаком». Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».