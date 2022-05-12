Тренер «Боруссии» Д подтвердил, что экс-игрок «Зенита» Витсель покинет клуб в конце сезона
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе подтвердил, что 33-летний полузащитник Аксель Витсель покинет команду по окончании нынешнего сезона.
«Витсель — отличный игрок, он сыграл много больших матчей за «Боруссию». Тем не менее, мы решили не продлевать с ним контракт», — цитирует Розе Goal.com.
Аксель Витсель выступает за немецкий клуб с 2018 года. Всего за «шмелей» бельгийский полузащитник в 144 матчах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.
С 2012 по 2017 год Витсель выступал в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России, Кубок страны и два раза Суперкубок. С 2008 года хавбек вызывается в сборную Бельгии.
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