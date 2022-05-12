Андрей Мостовой высказался о мотивации играть без еврокубков в следующем сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал исключение российских клубов из еврокубков.

«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернёмся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться. На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется – нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах следующего сезона.



СМИ сообщали, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.