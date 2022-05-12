Андрей Мостовой: говорить, что в РПЛ нет конкуренции, неправильно

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил конкурентов сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Как футболист я, конечно, вижу одни плюсы. Два года подряд ты чемпион и ощущаешь себя увереннее. При этом говорить, что конкуренции нет, неправильно. В последние годы «Зенит» конкурировал с «Локомотивом». Теперь таким главным соперником стало «Динамо»: у них хороший тренер, игроки при нём растут и развиваются, по ходу сезона они максимально приближались к нам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

«Зенит» набрал 64 очка в 28 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» с 52 очками находится на 2-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.