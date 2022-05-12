Андрей Мостовой объяснил, почему «Динамо» не догнало «Зенит» в чемпионской гонке

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил конкурентов сине-бело-голубых в чемпионате России.
«Сказался опыт: на них пошло давление, не все с ним справились. У нас в этом плане все суперопытные. Привыкли, что о каждой ошибке «Зенита» активно пишут в медиа, оказывают давление такого плана. А уверенно выиграли чемпионат мы потому, что главные конкуренты «Зенита» – мы сами. Показательны матчи с сильными соперниками – мы всё-таки лучше. Главные же проблемы у нас возникали с командами из нижней части таблицы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
«Зенит» набрал 64 очка в 28 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» с 52 очками находится на 2-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.
- 12 мая 2022
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