Стало известно, за сколько «Барселона» может продать Френки де Йонга. Им интересуется «МЮ»

«Барселона» готова рассмотреть вариант с продажей 25-летнего полузащитника Френки де Йонга, сообщает Goal.com.



По информации источника, руководство сине-гранатовых готово сесть за стол переговоров с другим клубом, если «Барсе» поступит предложение в размере € 50-60 млн за де Йонга.



Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», который с нового сезона возглавит соотечественник де Йонга Эрик тен Хаг. Они вместе работали в амстердамском «Аяксе».



Френки Де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 45 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Полузащитник с 2018 года вызывается в сборную Нидерландов.

Видеообзор матча 36-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта»:

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