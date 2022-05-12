Андрей Мостовой: моя мечта – сыграть в АПЛ
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о желании продолжить карьеру в чемпионате Англии.
«Каждый год себе говорю, что хочу выйти на новый уровень. И в следующем мне хочется совершить личный прорыв, я многое на него ставлю. Футбольная мечта-мечта у меня с детства – так как я люблю английский чемпионат, то хотел бы там сыграть. АПЛ – лига номер один. А в плане жизненном хочу много путешествовать, узнавать мир и чтобы все были счастливы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
«Зенит» набрал 64 очка в 28 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» с 52 очками находится на 2-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.
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