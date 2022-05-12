Мостовой: после дебюта за сборную России получил жёсткий пихач от мамы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил свой дебют за национальную команду.
«У меня появился личный тренер. Он скидывает мне упражнения: как и что надо делать дополнительно на верхнюю и нижнюю часть тела. Он также разрабатывает для меня рацион. Готовить в духовке и на пару, не есть жирное и жареное – всё это я знал ранее, но с появлением тренера добавил в этом направлении системности. И это мне помогает, я чувствую себя лучше.
Психолога у меня нет. Но мой главный критик – это моя мама, она очень сильно мне помогает. Не говоря уже о таких простых вещах, когда в нужный момент она может как похвалить, так покритиковать. Например, после моего дебюта за сборную в матче со Швецией получил от неё сильный пихач. Вроде, в том матче я не феерил, сыграл нормально – но мама видит и замечает всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 12 мая 2022
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