Мостовой: после дебюта за сборную России получил жёсткий пихач от мамы

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил свой дебют за национальную команду.

«У меня появился личный тренер. Он скидывает мне упражнения: как и что надо делать дополнительно на верхнюю и нижнюю часть тела. Он также разрабатывает для меня рацион. Готовить в духовке и на пару, не есть жирное и жареное – всё это я знал ранее, но с появлением тренера добавил в этом направлении системности. И это мне помогает, я чувствую себя лучше.

Психолога у меня нет. Но мой главный критик – это моя мама, она очень сильно мне помогает. Не говоря уже о таких простых вещах, когда в нужный момент она может как похвалить, так покритиковать. Например, после моего дебюта за сборную в матче со Швецией получил от неё сильный пихач. Вроде, в том матче я не феерил, сыграл нормально – но мама видит и замечает всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.