Агент Карраскаля ответил на вопрос, выкупил ли ЦСКА футболиста у «Ривер Плейт»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос, выкупили ли армейцы футболиста у «Ривер Плейт».

«Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того, как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.



Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Карраскаль выступает за московский ЦСКА на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Ривер Плейт», за который Хорхе провёл 81 матч во всех турнирах и отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн.