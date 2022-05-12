Антонио Конте: в АПЛ всё ясно. Есть монстры, а есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил выступление «шпор» в английской Премьер-лиге.



«В английской Премьер-лиге всё ясно: есть монстры, а есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом». Опереди мы «Манчестер Юнайтед», произойдёт что-то невероятное, но чтобы добиться чего-то большего, нам нужно время и терпение. Нельзя думать, что ситуацию можно изменить за одно трансферное окно или за один сезон», – цитирует итальянца Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Антонио может покинуть свой пост. В случае увольнения Конте «Тоттенхэм» постарается назначить на занимаемую им в данный момент должность наставника «Брайтона» Поттера, за которого придётся выплатить сумму отступных в размере € 11,7 млн.

Самые возрастные тренеры в футболе