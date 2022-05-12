Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 12 мая, состоится перенесённый матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

После 35 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 62 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у него 89 очков. «Горожане» также являются действующими чемпионами Англии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022