«Аякс» объявил имя нового главного тренера, который смент Эрика тен Хага
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Стало известно, кто станет новым главным тренером «Аякса» по истечении сезона. Об этом сообщила пресс-служба амстердамского клуба.
Новым главным тренером «Аякса» станет 49-летний нидерландский специалист Альфред Шрёдер, сейчас возглавляющий бельгийский «Брюгге».
Ранее он возглавлял в чемпионате Нидерландов «Твенте», а в Германии работал с «Хоффенхаймом». «Брюгге» Альфред принял в январе этого года, успев провести 19 матчей (14 побед, три ничьих, два поражения со средним показателем 2,37 очка за игру).
Шрёдер уже входил в тренерский штаб «Аякса» и помогал клубу в качестве ассистента тен Хага, в тандеме с ним клуб добирался до полуфинала Лиги чемпионов, а также выигрывал внутренние трофеи.
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