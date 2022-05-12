Футболисты «Ессентуков» из ФНЛ-2 устроили массовую драку с фанатами ростовского СКА. Видео

Сегодня, 12 мая, футболисты «Ессентуков» после матча 30-го тура Футбольной национальной лиги — 2 группы 1 с ростовским СКА (1:2) устроили драку с болельщиками армейцев.



В концовке матча судья поставил пенальти в ворота «Ессентуков», который успешно реализовал полузащитник СКА Дмитрий Коробов. Уходя с поля, футболисты «Ессентуков» вступили в словесную перепалку с болельщиками СКА, которая завершилась массовой дракой. Спустя некоторое время благодаря усилиям стюардов, судей и тренеров драку удалось остановить.

Видео драки:

После 28 туров ростовский СКА располагается на первом месте в турнирной таблице ФНЛ-2. Армейцы набрали 68 очков. «Ессентуки» с 10 очками находятся на последнем, 17-м месте в турнирной таблице.