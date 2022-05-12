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Экс-игроку «Лиона», портившему воздух, подарили набор освежителей и туалетной бумаги

Экс-игроку «Лиона», портившему воздух, подарили набор освежителей и туалетной бумаги
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Бывшему защитнику «Лиона» Марсело подарили годовой запас освежителя воздуха и туалетной бумаги после того, как стало известно, что футболист якобы портил воздух в раздевалке после поражения от «Анже» в матче 2-го тура Лиги 1 (0:3).

Как сообщает TMZ, производитель средств гигиены Dude Wipes решил «помочь бразильцу» таким подарком.

Ранее также поступала информация, что контракт с игроком расторгли из-за того, что Марсело смеялся над речью капитана команды Лео Дюбуа после разгрома от «Анже». После того матча Марсело больше не играл за «Лион». Он перешёл в «Бордо» в зимнее трансферное окно и дебютировал за новую команду в феврале этого года.

Позднее бывший спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано посмеялся над обвинениями в адрес Марсело.

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