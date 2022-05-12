Экс-игроку «Лиона», портившему воздух, подарили набор освежителей и туалетной бумаги

Бывшему защитнику «Лиона» Марсело подарили годовой запас освежителя воздуха и туалетной бумаги после того, как стало известно, что футболист якобы портил воздух в раздевалке после поражения от «Анже» в матче 2-го тура Лиги 1 (0:3).



Как сообщает TMZ, производитель средств гигиены Dude Wipes решил «помочь бразильцу» таким подарком.



Ранее также поступала информация, что контракт с игроком расторгли из-за того, что Марсело смеялся над речью капитана команды Лео Дюбуа после разгрома от «Анже». После того матча Марсело больше не играл за «Лион». Он перешёл в «Бордо» в зимнее трансферное окно и дебютировал за новую команду в феврале этого года.



Позднее бывший спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано посмеялся над обвинениями в адрес Марсело.

Новость по теме Марсело выгнали из «Лиона» за порчу воздуха в раздевалке. Журналисты узнали подробности