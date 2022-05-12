В «Ессентуках» рассказали об оскорблении со стороны фанатов СКА перед дракой

В пресс-службе «Ессентуков» рассказали об оскорблении со стороны фанатов ростовского СКА перед дракой после матча 30-го тура Футбольной национальной лиги — 2 группы 1.
«Ну как всё неоднозначно? Всё же видно. До пенальти ростовские фанаты провоцировали, кричали что-то наподобие: «Тупорылая деревня». После финального свистка, как пенальти пробили, футболисты вспылили на этот счёт. Футболист «Ессентуков» попал в голову болельщику? Там висит заградительная сетка, попасть в голову никто никому точно не мог. Даже если бы и ударил со злости.
После подъехала полиция, всех развели. Игроки ушли в подтрибунное помещение. Фанатов сопроводили за территорию стадиона, к ним приставили полицейских. Они дождались отъезда своей команды и благополучно уехали. Насколько я знаю, никого не задержали, после матча не было никаких потасовок. Все разъехались по домам.
Что касается информации о попадании в голову мяча от генерального директора СКА, то у каждой стороны своё видение. Там даже на трансляции видно, что стоит защитная сетка. Будут ли какие-то санкции? Со стороны РФС, конечно, будут. Инцидент будет рассматриваться на КДК. Насчёт клуба не готов дать ответ», — заявили в пресс-службе «Ессентуков» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сегодня футболисты «Ессентуков» после матча 30-го тура Футбольной национальной лиги — 2 группы 1 с ростовским СКА (2:1) устроили драку с болельщиками армейцев.
- 12 мая 2022
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