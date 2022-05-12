«А с кем играть?» Самедов — о решении сборной России не проводить матчи и сбор летом

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение национальной команды не проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Я вообще никак не оцениваю решение не проводить сборы национальной команды после завершения РПЛ. Честно, я просто не знаю. С кем играть? Есть ли смысл в сборах, если мы не будем нигде участвовать? И когда будем участвовать — тоже непонятно», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах следующего сезона.



СМИ сообщали, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.