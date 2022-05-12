В контракте Холанда с «МС» будет сумма отступных. Она в два раза больше, чем в «Боруссии»

В контракте нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» будет указана сумма отступных.
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, опцию о выкупе форварда можно будет активировать, заплатив € 150 млн. Примечательно, что другой клуб будет иметь право на это, начиная с третьего сезона Холанда в стане «горожан».
Английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Отметим, что в контракте форварда со «шмелями» была прописана сумма отступных в размере € 75 млн, которую и активировали «горожане». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.
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