В «Уфе» рассказали о ситуации с техническим спонсором команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с техническим спонсором команды — Joma.

«У нас с техническим спонсором всё нормально. Он пока остаётся. Никаких уведомлений мы не получали. Сейчас считать что-то, что будет дальше, неправильно. Я просто констатирую факт. Мы работаем вместе уже 8 или 9 лет. Но у нас ещё на 2-3 года контракта», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.