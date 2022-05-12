В «Уфе» рассказали о ситуации с техническим спонсором команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с техническим спонсором команды — Joma.
«У нас с техническим спонсором всё нормально. Он пока остаётся. Никаких уведомлений мы не получали. Сейчас считать что-то, что будет дальше, неправильно. Я просто констатирую факт. Мы работаем вместе уже 8 или 9 лет. Но у нас ещё на 2-3 года контракта», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.
- 12 мая 2022
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