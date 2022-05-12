Бышовец — о решении сборной России: в сложившейся ситуации проводить сборы нет смысла

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение национальной команды не проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Есть понимание того, что пока в сложившейся ситуации действительно нет смысла проводить сборы. То, с чем столкнулся Карпин — так бывает. Такое было и со мной, когда прекрасная команда 1990-92 вышла и финал первенства Европы и потом трансформировалась в команду СНГ. Даже на таком этапе очень важно было находить какие-то решения.



Я был на мартовских сборах. Должен сказать — есть понимание того, что идёт процесс. Тренеры знали, что нет конкретной подготовки к сопернику. Они играют матчи первенства, здесь нужно поддерживать и физическое состояние. Я думаю, должна быть программа, что делать со сборной. Она должна выстраиваться с перспективой. Когда-то этому будет конец в любом случае», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.