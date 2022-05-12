На Мбаппе оказывают давление, чтобы он остался в «ПСЖ». Игрок хочет перейти в «Реал»
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На нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе оказывают давление, чтобы он остался во французском клубе.
Как сообщает Marca, форварду и его семье звонит президент Франции Эммануэль Макрон, Мбаппе также поступают звонки из Катара и из Федерации футбола Франции. Килиан опасается за свою семью, особенно – за младшего брата Этана, который находится в академии «ПСЖ». Тем не менее, Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал».
Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету форварда участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 24 результативные передачи.
Соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 160 млн.
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