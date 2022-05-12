Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о новом контракте

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение «молотобойцев» о новом контракте. Об этом сообщает Sky Sports.



По информации источника, боссы клуба предлагали англичанину соглашение на восемь лет с зарплатой € 200 тыс в неделю. Отмечается, что полузащитник готов рассмотреть вариант с уходом из клуба летом.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении контракта, который истекает в 2024 году.



Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.