Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о новом контракте

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение «молотобойцев» о новом контракте. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, боссы клуба предлагали англичанину соглашение на восемь лет с зарплатой € 200 тыс в неделю. Отмечается, что полузащитник готов рассмотреть вариант с уходом из клуба летом.
Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». Райс отклонил предложение «Вест Хэма» о продлении контракта, который истекает в 2024 году.
Райс оказался в «Вест Хэме» в 2013 году, перейдя из академии «Челси». В нынешнем сезоне полузащитник сборной Англии забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Райса оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн.
- 12 мая 2022
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