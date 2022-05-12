Уткин: чтобы удовлетворить «Зенит», надо создать чемпионский коридор длиной с трассу

Спортивный журналист Василий Уткин оценил идею создания чемпионского коридора для «Зенита» в очном матче со «Спартаком».

«Слава богу, перестали идти разговоре о чемпионском коридоре «Зенита», который мог бы устроить «Спартак». Думаю, чтобы удовлетворить тщеславие «Зенита», придётся устроить коридор примерно на протяжении железнодорожной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом в обоих направлениях. Возможно, в таком случае хоть как-то тщеславие было удовлетворено. Всё остальное — мелкие формальности.

Думаю, «Зенит» наверняка обыграет «Спартак» в Москве и это опять вызовет скандал. Безусловно, какие-то извращения относительно VAR наверняка готовятся. Не знаю, стоит ли смотреть этот матч, потому что всё основное будет сказано уже после него», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.