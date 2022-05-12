Симеоне: я провёл в качестве тренера «Атлетико» 400 игр. Клуб всегда меня поддерживал

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что позволяет ему оставаться в клубе так долго.



«Я провёл в качестве тренера «Атлетико» 400 игр. Это важная цифра, но если бы не все футболисты, я не удержался бы у руля столько времени. Я благодарен всем игрокам, с которыми работал. Мне повезло, у меня есть клуб, который в сложные моменты поддерживал меня. Во все времена. Эту возможность мне подарили футболисты», — цитирует Симеоне AS.

11 мая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 2:0.



После 36 туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 67 очков. «Эльче» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице.

«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 36-го тура Примеры:

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