Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, за сколько «Бавария» готова летом продать Левандовского

Стало известно, за сколько «Бавария» готова летом продать Левандовского
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» готова летом продать 33-летнего польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенцы отпустят форварда, если за него предложат € 35-40 млн. Ранее стало известно, что Левандовски разочаровался в руководстве клуба и больше не чувствует себя ценным для этой команды.

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал семь результативных передач.

Новость по теме
Левандовски хочет уйти из «Баварии», потому что больше не чувствует себя ценным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022