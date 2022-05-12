Стало известно, за сколько «Бавария» готова летом продать Левандовского
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Мюнхенская «Бавария» готова летом продать 33-летнего польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
По информации источника, мюнхенцы отпустят форварда, если за него предложат € 35-40 млн. Ранее стало известно, что Левандовски разочаровался в руководстве клуба и больше не чувствует себя ценным для этой команды.
Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах. Он забил 49 голов и сделал семь результативных передач.
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