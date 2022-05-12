«Реал» — «Леванте»: Менди на 13-й минуте вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Леванте».



Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник «сливочных» Ферлан Менди, ему ассистировал Лука Модрич.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Леванте».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Адриан Кордеро. Ему помогают ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо.



После 35 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 81 очко. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.