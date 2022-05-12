«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» со счётом 5:1. Педраса оформил дубль и отдал пас

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Райо Вальекано» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу – 5:1.



На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «жёлтой субмарины» Альфонсо Педраса, ему ассистировал Даниэль Парехо. На 21-й минуте ответный мяч забил нападающий Серхи Гвардиола.

Педраса открывает счёт в матче:

Гвардиола сравнивает счёт:

На 27-й минуте защитник Хуан Фойт вывел «Вильярреал» вперёд, голевой пас отдал Пау Торрес. На 38-й минуте взятием ворот отметился форвард гостей Пако Алькасер, результативную передачу оформил Педраса.

Гол Фойта:

Результативный удар Алькасера:

В добавленное к первому тайму время Торрес довёл счёт до разгромного, пас на счету Парехо. На 88-й минуте Педраса после передачи Булайе Диа оформил дубль.

Мяч Торреса:

Педраса делает дубль:

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После 36 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 56 очков. «Райо Вальекано» (42) – на 12-й строчке.