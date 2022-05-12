«Реал» — «Леванте»: Винисиус забил четвертый мяч хозяев в первом тайме

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Леванте».
На 45-й минуте после передачи Модрича взятием ворот отметился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник «сливочных» Ферлан Менди, ему ассистировал Лука Модрич. На 19-й минуте преимущество «Реала» удвоил нападающий Карим Бензема, голевой пас отдал Винисиус Жуниор. На 34-й минуте отличился форвард Родриго, результативную передачу оформил Модрич.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Леванте».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Адриан Кордеро. Ему помогают ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо.
После 35 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 81 очко. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.
- 12 мая 2022
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