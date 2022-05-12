Ваноли: победа над «Енисеем» была абсолютно заслуженной, но сложной

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал выход красно-белых в Финал Кубка России.

«Это был очень важный матч, но я бы также выделил победу над «Уралом» в Екатеринбурге. Она была очень важна для нас в чемпионате. Эта встреча — одна из двух важных. Победа над «Енисеем» была абсолютно заслуженной, но сложной. В таких ситуациях, если ты не сконцентрирован и не готов на 100%, все может пойти очень плохо. Я благодарен ребятам и всему персоналу», — сказал Ваноли в интервью пресс-службе московского клуба.

После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая.