Ваноли: победа над «Енисеем» была абсолютно заслуженной, но сложной
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал выход красно-белых в Финал Кубка России.
«Это был очень важный матч, но я бы также выделил победу над «Уралом» в Екатеринбурге. Она была очень важна для нас в чемпионате. Эта встреча — одна из двух важных. Победа над «Енисеем» была абсолютно заслуженной, но сложной. В таких ситуациях, если ты не сконцентрирован и не готов на 100%, все может пойти очень плохо. Я благодарен ребятам и всему персоналу», — сказал Ваноли в интервью пресс-службе московского клуба.
После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая.
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