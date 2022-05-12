Ваноли: Соболев отлично провёл последние матчи

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оценил игру нападающего красно-белых Квинси Промеса.
«В качествах Квинси никто и никогда не сомневался. Он это ни раз демонстрировал раньше, демонстрирует и сейчас. Мне нужно было просто дать ему условия, чтобы он мог играть. Но я также хотел бы отметить и всех футболистов линии атаки. Бакаев, Мозес, Николсон, Соболев. Соболев провел отлично последние матчи. Он очень сильно помог. Николсон тоже. Очень рад иметь такую сильную линию атаки», — сказал Ваноли в интервью пресс-службе московского клуба.
После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая.
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