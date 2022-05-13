Ваноли: «Лужники» — мой счастливый стадион. Здесь я выигрывал Кубок УЕФА

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли назвал «Лужники» своим счастливым стадионом.

«Я каждый матч хочу подготовить игроков максимально детально и хорошо. Сегодняшнюю победу заслужили ребята, и я очень рад, что это очень важно и для них, и для клуба, и для наших болельщиках.

«Лужники» — мой счастливый стадион, потому что здесь я выигрывал Кубок УЕФА. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели. Ребята выкладываются полностью, работают», — сказал Ваноли в интервью пресс-службе московского клуба.



После победы над «Енисеем» (3:0) «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая.