«Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0. У Винисиуса хет-трик, Модрич отдал три голевые

В ночь с 12 на 13 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу — 6:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник «сливочных» Ферлан Менди, ему ассистировал Лука Модрич. На 19-й минуте преимущество «Реала» удвоил нападающий Карим Бензема, голевой пас отдал Винисиус Жуниор.

Менди открывает счёт в матче:

Бензема забивает после передачи Винисиуса:

На 34-й минуте отличился форвард Родриго, результативную передачу оформил Модрич. На 45-й минуте после передачи Модрича взятием ворот отметился Винисиус.

Родриго доводит счёт до разгромного:

Гол Винисиуса:

На 68-й минуте Винисиус оформил дубль, передачей отметился Бензема. На 83-й минуте бразилец сделал хет-трик.

Винисиус забивает свой второй гол в матче:

Винисиус делает хет-трик:

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После 36 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 84 очка. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.